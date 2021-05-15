Применение «Спутника V» одобрено в Эквадоре

Применение «Спутника V» одобрено в Эквадоре
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Эквадор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина эквадор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленобласть обрушился мощный град
Пассажиры устроили драку в лондонском аэропорту. Есть пострадавшие
Ибрагимович пропустит чемпионат Европы — 2020
Применение «Спутника V» одобрено в Эквадоре
На улице Латышских Стрелков загорелась квартира
Регина Тодоренко заявила, что сделала липосакцию бедер
Солнечной погоде конец: на Петербург идет хмарь и грозы
Ленобласти стоит ждать дождей и гроз 16 мая