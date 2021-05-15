Каршеринг перевернулся на проспекте Юрия Гагарина

Вечером 15 мая в Московском районе Петербурга на проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

По словам очевидцев, водитель каршеринга вылетел на тротуар. В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, арендованный автомобиль перевернулся и получил повреждения капота и бампера.

«Машина прилегла на тротуаре у перекрёстка ул. Ленсовета и просп. Юрия Гагарина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ранним утром пятницы, 14 мая, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова произошло ДТП, в результате которого такси, — «Фольксваген Поло», — оказалось на крыше.