В Зеленогорске построят большой киноконцертный комплекс

Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет. Фото: Pixabay

Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет. Фото: Pixabay

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства киноконцертного комплекса в Зеленогорске.

Начальная цена контракта более 323 миллионов, сообщает Комитет по госзаказу города. Комплекс хотят построить в Зеленогорском парке, недалеко от пляжа. Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет.

Когда-то кинотеатр здесь находился в здании кирхи. В 98 году здание вернули приходу. Был ещё кинотеатр в парке, но он сгорел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге влюбленная парочка устроила ночь любви в кинотеатре ТРК «Южный полюс». Парочка смело набирала в баре газировку и попкорн, а затем устроилась в одном из кинозалов. События развивались прямо-таки как по сценарию: кульминацией их свидания стала идея заняться любовью прямо среди зрительских кресел.