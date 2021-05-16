В Зеленогорске построят большой киноконцертный комплекс

В Зеленогорске построят большой киноконцертный комплекс
Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет. Фото: Pixabay

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства киноконцертного комплекса в Зеленогорске.

Начальная цена контракта более 323 миллионов, сообщает Комитет по госзаказу города. Комплекс хотят построить в Зеленогорском парке, недалеко от пляжа. Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет.

Когда-то кинотеатр здесь находился в здании кирхи. В 98 году здание вернули приходу. Был ещё кинотеатр в парке, но он сгорел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге влюбленная парочка устроила ночь любви в кинотеатре ТРК «Южный полюс». Парочка смело набирала в баре газировку и попкорн, а затем устроилась в одном из кинозалов. События развивались прямо-таки как по сценарию: кульминацией их свидания стала идея заняться любовью прямо среди зрительских кресел.

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