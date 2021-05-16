В России вышел новый фильм с Анджелиной Джоли

В российских кинотеатрах вышел фильм «Те, кто желает мне смерти». Несравненная Анджелина Джоли выступила в главной роли. Новый боевик Тейлора Шеридана динамичен не меньше «Мистер и миссис Смит».
Тизер к фильму «Те, кто желает мне смерти» Warner Brothers выложили в You Tube месяц назад. За это время тизер просмотрели более двух миллионов человек. Трейлер набрал более 3300 лайков и 122 дизлайка.
По сюжету Джоли пытается в лесу спасти мальчика от злоумышленников.
Актриса в последнее время стала избирательнее в выборе сценариев. Сценарий этого фильма ей понравился. Однако и зрители, критики принимают боевик сдержанно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Universal Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Судная ночь навсегда». Премьера нового фильма в российском прокате состоится 8 июля.