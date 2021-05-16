Пожилой японке по ошибке ввели две дозы вакцины от COVID-19 за сутки

Прививка пока не вызвала у пенсионерки побочных эффектов, но медики следят за состоянием пациентки. Фото: Pixabay.com

Прививка пока не вызвала у пенсионерки побочных эффектов, но медики следят за состоянием пациентки. Фото: Pixabay.com

В Японии медики по ошибке ввели 80-летней женщине две дозы препарата от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Инцидент произошел накануне из-за того, что медик не стал проверять удостоверение личности японки. В этот же день её привил другой врач, сообщает Chunichi. Прививка пока не вызвала у пенсионерки побочных эффектов, но медики следят за состоянием пациентки.

Известно, что Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины должно проходить с интервалом в три недели. Ранее в Японии от вакцины умерли 39 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ученые со всего мира считают необходимым пересмотреть версию о происхождении коронавируса. Деятели науки из Соединенных Штатов Америки, Канады, нескольких стран Европы написали открытое письмо. Им они хотят добиться новой проверки по коронавирусу. То есть оценить вероятность его утечки из лаборатории.