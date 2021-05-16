Испуганного нерпенка заметили в канале Грибоедова

На реках и каналах Петербурга ищут испуганного и уставшего нерпенка. Его заметили в районе Никольского морского собора.

Центр реабилитации ластоногих просит всех жителей и гостей города обратить внимание на реки и каналы в центре города. Детеныша балтийской нерпы заметили туристы на байдарках. Он забился в гранитную опору набережной канала Грибоедова, после чего уплыл. В центре пишут, что нерпа могла переместиться еще куда-то по каналам.

«Сейчас она замёрзла и устала, пытается где-нибудь вылезти погреться. Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде. Если увидите – звоните по телефону 699-23-99», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центр спасения тюленей поступили два ладожских нерпенка.