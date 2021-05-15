В Центр спасения тюленей поступили два ладожских нерпенка

В Центр спасения тюленей привезли новых обитателей. Ими стали два очаровательных ладожских нерпенка. Об этом сообщается на официальной странице организации «ВКонтакте».

«Пока ехали за найденышем из пос. Ларионово на западном побережье Ладоги, нашёлся ещё один страдалец , но уже в Шлиссельбурге. Ларионовского малыша обнаружила внимательная женщина Лидия (на фото) и он выглядит плохо — у него высокая температура и общее угнетенное состояние. А второй задохлик подобран на заводской территории. Оба — самцы с небольшим весом около 6 кг», — рассказали специалисты.

Новые обитатели очень худые, но в скором времени они поправятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тюленей выпускали в их привычную среду обитания в Ленобласти. Фонд друзей балтийской нерпы рассказали о подробностях. Оказалось, животные не очень-то хотели уплывать от людей.