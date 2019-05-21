В Ленобласти выпущенные на волю тюлени не хотели уплывать

Тюленей выпускали в их привычную среду обитания в Ленобласти. Фонд друзей балтийской нерпы рассказали о подробностях. Оказалось, животные не очень-то хотели уплывать от людей.

В Финский залив молодых тюленей отправили 17 мая. Работники Фонда сообщают, что один из тюленей тут же умчал подальше от берега.

«А вот трое друзей: Март, Гаккова и Бронка, еще несколько минут ползали на прибрежной отмели», — поделились эко-активисты. Волонтеры Фонда рассказали также что, один из тюленей обратил свое пристальное внимание на квадрокоптер журналистов, которые снимали тюлений «выпускной».

Потом тюлени стали плавать за дроном, как за приманкой, поэтому устройство направили как можно дальше в залив. Сразу после этого тюленята отчалили от береговой линии и отправились на глубину.

Известно, что на тюлене Марте установлен спутниковый передатчик, который поможет оценивать его местоположение.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Репино на волю выпустят шесть тюленей.