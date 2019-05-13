Репино на волю выпустят шесть тюленей

Тюлени почти готовы к самостоятельной жизни. Фото: Спасение тюленей / ВКонтакте
Тюлени почти готовы к самостоятельной жизни. Фото: Спасение тюленей / ВКонтакте

Животные прошли курс реабилитации и уже готовы отправиться в свободное плавание.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих рассказали, что на данный момент к «выпускному» готовы шесть воспитанников. Часть из них уже плескается в бассейне около недели – это последний этап реабилитации, после которого их выпустят на волю, сообщается на сайте «Водоканала».

Остальные же тюлени пробудут в центре чуть дольше, но тоже непременно отправятся на дикую природу совсем скоро. Их подселили в бассейн в воскресенье.

Новенькой в центре остается тюлененок, которую нашли в Озерках у базы отдыха «Окуневая». У малышки есть проблемы с кишечником.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге тюленей Марта и Гаккову готовятся отпустить на волю. Поначалу тюленятам в вольерах на свежем воздухе было непривычно, однако они довольно быстро адаптировались.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
водоканал тюлени
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