Дворника заподозрили в насилии над девочкой в Петербурге

В Пулково полиция поймала дворника из Узбекистана. Его подозревают в надругательстве над 11-летней петербурженкой.

Полиция получила заявление о насилии над школьницей накануне, 15 мая. Женщина рассказала, что нашла в телефоне дочери переписку с подругой. Петербурженка прочитала в переписке, что 2 апреля девочка подверглась домогательствам неизвестного, когда возвращалась со школы. На улице Нахимова дворник азиатской внешности совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

После обращения матери открыли уголовное дело. В тот же день мужчину задержали в аэропорту Пулково. Выяснилось, что 49-летний мужчина прибыл в Петербург из Узбекистана на заработки. Его отправили в изолятор временного содержания. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает насильников женщины и студентки.