Реанимация работает на месте массового ДТП в Зеленогорске

ДТП в Зеленогорске. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП в Зеленогорске. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Зеленогорске три автомобиля устроили аварию. На месте происшествия работают экстренные службы.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошло на перекрестке Приморского шоссе и Широкой улицы. Там столкнулись три машины.

Судя по опубликованным кадрам, на месте дорожно-транспортного происшествия работают пожарные и бригада реанимации. Свидетели аварии пишут о крупной пробки у места аварии.

«В Зеленогорске на перекрёстке столкновение 3 машин. Все службы на месте. Пробка от санатория Северная Ривьера», — пишет петербуржец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке Приморского шоссе в сторону Петербурга. Длина пробки достигла 1,5 км.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обломки «Ауди» раскидало по трассе М-11 после аварии.