Обломки «Ауди» раскидало по трассе М-11 после аварии

Иномарка «Ауди» попала в аварию на скоростной автотрассе М-11 «Нева». Все остались живы.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Это случилось на трассе М-11 около Тосно по направлению в сторону Петербурга. Водитель «Ауди» потерял управление на большой скорости и вылетел в отбойник.

«На М11 водитель потерял управление над Ауди, а Ауди потеряла двигатель», — пишет автомобилист, ставший свидетелем аварии.

Обломки автомобиля раскидало по всем полосам движения. Двигатель выбросило, сейчас он дымится на крайней левой полосе. О пострадавших информации нет. Известно только, что никто не погиб.

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