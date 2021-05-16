Три машины устроили ДТП и собрали пробку на КАД перед вантовым мостом

В Петербурге на кольцевой автодороге произошло ДТП. Авария спровоцировало крупную пробку на внутренней стороне КАД.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, три машины столкнулись на внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом. Участниками аварии стали легковушка, большегруз и ГАЗель. Автомобили заняли третью и четвертую полосы. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина дорожного затора перед местом ДТП достигла 3,3 км.

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