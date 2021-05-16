На ралли в Ленобласти гонщик едва не задавил зрителей

"Фольксваген Гольф" занесло, после чего он несколько раз перевернулся рядом с толпой зрителей. Фото: скриншот видео "SRC Sorta Rally Club"

"Фольксваген Гольф" занесло, после чего он несколько раз перевернулся рядом с толпой зрителей. Фото: скриншот видео "SRC Sorta Rally Club"

В Ленинградской области на автомобильных гонках едва не произошла трагедия. Машина одного из участников ралли съехала с трассы и перевернулась рядом с толпой зрителей.

Видео с места происшествия появилось на странице гонщика Олега Лозинского в соцсети «ВКонтакте». Спортсмен не справился с управлением на большой скорости при повороте. Автомобиль «Фольксваген Гольф» занесло, после чего он несколько раз перевернулся рядом с толпой зрителей. Люди быстро среагировали и отскочили в сторону. Никого не задело.

Сам водитель также не получил травм. Сразу после аварии к нему подбежали зрители и помогли выбраться из машины.

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