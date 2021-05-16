Мужчина попал под машину у метро «Владимирская»

Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, пострадавший не получил тяжелых травм. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, пострадавший не получил тяжелых травм. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье, 16 мая, на пешеходном переходе в центре Петербурга сбили мужчину. Обошлось без тяжелых травм.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на регулируемом пешеходном переходе у дома №17 по Владимирскому проспекту. Мужчина шел по «зебре», когда его сбил автомобиль.

«Возле метро Владимирская сбили человека», — пишет свидетель аварии.

Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, пострадавший не получил тяжелых травм. После аварии он сидел на островке безопасности посреди дороги, ему помогают прохожие. Экстренных служб на месте не видно. Все обстоятельства аварии уточняются.

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