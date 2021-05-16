Мужчина попал под машину у метро «Владимирская»

Мужчина попал под машину у метро &#171;Владимирская&#187;
Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, пострадавший не получил тяжелых травм. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье, 16 мая, на пешеходном переходе в центре Петербурга сбили мужчину. Обошлось без тяжелых травм.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на регулируемом пешеходном переходе у дома №17 по Владимирскому проспекту. Мужчина шел по «зебре», когда его сбил автомобиль.

«Возле метро Владимирская сбили человека», — пишет свидетель аварии.

Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, пострадавший не получил тяжелых травм. После аварии он сидел на островке безопасности посреди дороги, ему помогают прохожие. Экстренных служб на месте не видно. Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация работает на месте массового ДТП в Зеленогорске.

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