Посетителей ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуируют

Во Всеволожском районе проходит эвакуация торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко». Людей выводят на улицу.

Все случилось в воскресенье днем, 16 мая, в ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово. Как сообщает телеканал «78», администрация объявила эвакуацию по громкой связи. Судя по опубликованному ролику, толпа со второго этажа двинулась на выход, но у продолжающих работать эскалаторов собралась «пробка». Люди стояли и ждали своей очереди на спуск, не соблюдая социальную дистанцию. Многие при этом были без защитных масок.

Причина эвакуации уточняется. Все обстоятельства инцидента станут известны позднее.

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