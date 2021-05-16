Посетителей ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуируют

Посетителей ТЦ &#171;Мега Дыбенко&#187; эвакуируют
Торговый центр "Мега Дыбенко". Фото: google maps

Во Всеволожском районе проходит эвакуация торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко». Людей выводят на улицу.

Все случилось в воскресенье днем, 16 мая, в ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово. Как сообщает телеканал «78», администрация объявила эвакуацию по громкой связи. Судя по опубликованному ролику, толпа со второго этажа двинулась на выход, но у продолжающих работать эскалаторов собралась «пробка». Люди стояли и ждали своей очереди на спуск, не соблюдая социальную дистанцию. Многие при этом были без защитных масок.

Причина эвакуации уточняется. Все обстоятельства инцидента станут известны позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина попал под машину у метро «Владимирская».

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Посетителей ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуируют
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