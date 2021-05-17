Татьяна Брухунова имеет любовника, про которого ее муж Петросян знает

Татьяна Брухунова имеет любовника, про которого ее муж Петросян знает
Татьяна Брухунова возможно имеет любовника. Фото: скриншот Instagram

Новостью о том, что у молодой жены юмориста Евгения Петросяна есть любовник поделился с читателями портал «popcake.tv».

Якобы изданию стала известна такая информация от приближенного к семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Инсайдер рассказал, что у супруги Петросяна будто бы есть возлюбленный, о котором знает сам юморист. Однако Евгений Ваганович относится к такому с пониманием.

Сообщается, что информатор пожелал остаться инкогнито.

Кроме того, близкая знакомая Татьяны Брухуновой объяснила, что не станет обсуждать чужую личную жизнь и тем более подтверждать настолько личную информацию.

Также Gazeta.SPb писала, что российский актер театра и кино Павел Прилучный объяснил, что у них с Мирославой Карпович очень теплые отношения, а сама его возлюбленная просто «потрясающая».

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