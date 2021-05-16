Желание восстановить справедливость и попросить водителя BMW съехать с тротуара закончилось для подростка разбитым телефоном и угрозами

В Петербурге в Красногвардейском районе на шоссе Революции произошел неприятный инцидент с участием 17-летнего горожанина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Неизданное Петербург».

Молодой человек хотел восстановить справедливость и когда увидел, как BMW бесцеремонно двигается по тротуару перегородил иномарке проезд. Закончилось это для юноши не так радужно, как хотелось бы.

Водитель BMW «перепутал» проезжую часть и двигался по тротуару. Эту ситуацию заметил молодой парень, он перегородил машине дорогу и вежливо стал просить владельца иномарки вернуться на автомобильную дорогу.

Мужчину не тронули мольбы парня съехать на проезжую часть, поэтому он вышел из машины и начал угрожать молодому человеку. В адрес подростка прозвучали фразы о переломе конечностей и другие угрозы. При этом мужчина чувствовал себя крайне уверено, о чем также заявил.

После этого водитель BMW выхватил у 17-летнего петербуржца телефон, разбил его, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина не разрешил рыбачить на своей территории, достал ружье и сказал, что «Вы все здесь поляжете».