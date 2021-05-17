В Петербурге ночной велопробег осветит ж/д вокзалы города

В Северной столице большим любителям велопрогулок повезло, теперь появилась возможность посмотреть на ночной Петербург и заняться изучением истории железной дороги. Об этом сообщает Online47, ссылаясь на сообщение из Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали».

Выяснилось, что ночной велопробег состоится в городе на Неве 22 мая. Кроме того, событие приурочено к «Ночи музеев», которая состоится также 22 мая.

Сотрудники ассоциации объясняют, что длина заявленного маршрута составляет 12 километров. Так, фанаты велосипедов начнут движение от Финляндского вокзала, а закончат у Музея железных дорог России на Балтийском вокзале.

Однако тематика объектов, встречаемых на протяжении маршрута, будет посвящена железнодорожной тематике.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Калининском районе Петербурга в крови на траве лежит мальчик, упавший с велосипеда.