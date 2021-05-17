Ситуация все хуже: в Петербурге занято 96% COVID-коек, а число заболевших за неделю выросло на 50%

Майские праздники дают о себе знать – эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться. В городе осталось меньше тысячи свободных коек для коронавирусных больных.

Петербург, забывший о мерах предосторожности во время массовых мероприятиях на майских каникулах, теперь расплачивается ухудшением эпидемиологической обстановки.

Так, межведомственный координационный совет сообщил о том, что за минувшую неделю было зарегистрировано на 49,3% заболевших коронавирусом больше, чем неделей ранее.

Отмечалось также, что в стационарах Петербурга сократилось и число свободных коек для коронавирусных больных. За семь дней на 26,3 % выросло количество взрослых ковид-зараженных, обратившихся за помощью в больницу.

Уточнялось также, что в настоящее время 96 % коек для больных коронавирусом заняты — остаются свободными лишь 729 мест.

Впрочем, больше стало и тех, кто выздоровел. За неделю число таких пациентов выросло сразу на 518%. Рост этого показателя также связывают с майскими праздниками – на каникулах горожане реже обращались в медицинские учреждения для выписки, откладывая это на рабочие дни.

Петербургские власти продолжают призывать горожан привиться от коронавируса. В настоящее время вакцинацию прошли почти 620 тысяч человек. Из них полный цикл завершили более полумиллиона. За все время Петербург успел получить порядка 800 тысяч комплектов вакцин. Более 180 тысяч комплектов пока остается в запасе.