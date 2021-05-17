Установщик видеонаблюдения полез в сумку пенсионерки с Энтузиастов из-за 350 рублей

В Красногвардейском районе Петербурга установщик видеонаблюдения обчистил сумку доверчивой пенсионерки. «Улов» злоумышленника составил не более 400 рублей.

Инцидент произошел 16 мая. В отдел полиции поступило сообщение о краже в отношении 86-летней жительницы, проживающей в доме №46 на проспекте Энтузиастов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка установили, что неизвестный проник в квартиру пенсионерки, представившись специалистом по установке видеонаблюдения. Мужчина предложил подписать документацию о согласии на установку устройства, после чего из открытой сумки похитил кошелек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ущерб составил 350 рублей.

Также известны приметы злоумышленника: мужчина худого телосложения был одет в куртку темного цвета, штаны черного цвета, кроссовки белого цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе пенсионерку обманули в День Победы.