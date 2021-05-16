Во Всеволожском районе пенсионерку обманули в День Победы

После ухода женщин пенсионерка обнаружила вместо 20 000 рублей билеты банка приколов. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После ухода женщин пенсионерка обнаружила вместо 20 000 рублей билеты банка приколов. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию Ленобласти обратилась пенсионерка 1940 года рождения с заявлением о том, что около 14:00 к ней в частный дом пришли две женщины. Они представились сотрудниками собеса и сообщили, что пенсионерке положена выплата в размере 1000 рублей в честь праздника 9 Мая.

У обрадовавшейся пенсионерки не нашлось сдачи, она передала им 18000 рублей. Ей вернули 4 купюры по 5000 рублей. После ухода женщин пенсионерка обнаружила вместо 20 000 рублей билеты банка приколов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления задержали 24-летнюю жительницу Гатчинского района. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемую, которую ранее уже судили за имущественные преступления, задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержаны грабители, сорвавшие 9 мая цепочку с 99-летнего ветерана в Петербурге.