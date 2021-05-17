Бродячая собака вцепилась в шею двухлетнего ребенка в Сертолово

Собака набросилась на ребенка по неустановленной причине. Фото: pixabay

Собака набросилась на ребенка по неустановленной причине. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти бродячая собака вцепилась в шею ребенка. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел 16 мая на берегу озера «Светлое». Около 12 часов родители доставили в Сертоловскую городскую больницу 2-летнего ребенка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у малыша множественные укусы шеи и острую кровопотерю.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мать мальчика рассказала, что прогуливалась с сыном и мужем, когда на их пути встретилось бродячее животное.

В отношении родителей составлены протоколы. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать четырехлетнего мальчика из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки, рассказала о трагедии.