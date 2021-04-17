Мать растерзанного собаками мальчика рассказала о трагедии

Мать четырехлетнего мальчика из Башкирии, которого загрызли бродячие собаки.

Женщина рассказала, что накануне трагедии она принялась за стирку, а ее сын отправился погулять. Спустя 15–20 минут ей сообщила соседка о том, что на ее сына напала стая собак.

«Я услышала и сразу побежала. И увидела», – цитирует мать ребенка РЕН ТВ.

Она добавила, что не знает, кого винить в трагедии. Также женщина рассказала, что зимой часто замечала бродячих собак около дома.

Стая бродячих собак напала на ребенка в Башкирии в селе Сафарово. Инцидент произошел в субботу, 17 апреля. По предварительной информации, собаки напали на четырехлетнего ребенка, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Дзержинске семья с ребенком стала заложниками своего американского стаффордширского терьера (амстафф). По словам хозяев, их пес, который обычно был добрым и игривым, внезапно стал агрессивным.