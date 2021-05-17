В Петербурге со стрельбой задержали наркозависимого таксиста без прав

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали наркозависимого таксиста, пытавшегося скрыться от полиции. Стражам порядка пришлось применить оружие.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, около 22:30. У дома №46 по проспекту Стачек инспекторы попытались остановить автомобиль «Киа Рио», совершивший разворот через «двойную сплошную». В результате водитель увеличил скорость, игнорируя требования правоохранителей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ, правоохранителям пришлось применить табельное оружие — предупредительный выстрел вверх и два по колесам иномарки. Таксист не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В машине также находилась испуганная пассажирка.

Стражи порядка установили, что мужчина зарабатывает частным извозом, несмотря на то что в начале мая был лишен водительских прав и привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. При осмотре в салоне его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что свидетелями ДТП, случившегося в результате погони, стали прохожие. Они рассказали, что пассажирка легковушки вышла из транспорта, забрала свои вещи и объяснила полицейским, что она не знакома с водителем.