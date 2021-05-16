В Петербурге ночью произошла короткая погоня со стрельбой: водителя остановила не полиция, а забор

Погоня со стрельбой в Кировском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Погоня со стрельбой в Кировском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Кировском районе города поздно вечером произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе почти среди ночи случилась погоня по Турбинной улице со стрельбой по автомобилю. Однако выслеживать легковушку долго не пришлось. Потому как автомобиль совсем скоро припарковался за забором дома 7 на Промышленной улице.

Очевидцы происходящего сообщают, что на заднем сидении гонщика находилась девушка. Когда машина не самым мягким образом остановилась, то пассажирка вышла из автомобиля, забрала свои вещи и объяснила полицейским, что она не знакома с водителем. Пользователей Сети это натолкнуло на мысль, что это могло быть такси.

На момент публикации фото на кадрах уже присутствовали два автомобиля полиции и карета одна скорой помощи.

Также, по словам участников сообщества, водителю легкового автомобиля, попавшего в аварию уже оказали первую помощь и перебинтовали голову.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришах в погоне за гонщиком на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам.