В погоне за гонщиком на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам

В Ленинградской области в городе Кириши после погони полиция задержала 31-летнего нарушителя правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что накануне около пяти утра на улице Строителей у дома 11 сотрудники ДПС захотели остановить автомобиль «Инфинити FX 35», потому как его водитель нарушил ПДД.

Однако лихач останавливаться и не подумал. Он ударил по «газам» и попытался скрыться от правоохранителей.

Тогда машине ДПС пришлось отправиться в погоню за иномаркой. Не помогло и это.

Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие. Был сделан выстрел в воздух и еще несколько по колесам гонщика. После чего машина остановилась.

Отмечается, что при применении оружия никто не пострадал.

Водителя задержали, им оказался 31-летний гражданин, который ранее был лишен права управления транспортным средством.

Отвязный водитель отправился в отдел полиции. Там в отношении составили не один административный протокол.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала угонщиков каршеринговой БМВ Х6, демонтировавших маячок в автомобиле.