Стартовал ремонт трасс Ленобласти

Заключены контракты на ремонт 12 участков региональных дорог в Волосовском, Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском, Лужском и Тосненском районах.

Работа ведется «Ленавтодором» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Ряд объектов в этом году дорожники обновят досрочно, несмотря на то, что часть ремонтов была запланирована на 2022 и 2023 годы. Больше всего дорог обновится в Тосненском районе: это подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, а также целиком трассу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.

В Ломоносовском районе техника и рабочие полностью отремонтируют дорогу Новый Петергоф — Низино — Сашино от Князево до Сашино (с частичной установкой тротуаров в населенных пунктах), а также Анташи — Ропша — Красное Село от Сокулей до Ропши.

В Выборгском районе обновятся подъезд к поселку Пушное и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево.

Во Всеволожском районе новое покрытие появится на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива от Лепсари до примыкания к бывшему «Северному полукольцу».

В Волосовском районе отремонтируют трассу Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья.

В Лужском районе дорожники обновят участок магистрали Толмачево — Нарва, проходящий через Осьмино. Общая стоимость ремонтных работ составляет свыше одного миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в десяти районах Петербурга и Ленобласти пройдет проверка теплосетей.