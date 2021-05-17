В десяти районах Петербурга и Ленобласти пройдет проверка теплосетей

С 17 по 21 мая теплоэнергетики проверят на прочность и плотность теплосети сразу в 10 районах Петербурга и Ленинградской области.

Работы начнутся в Калининском и Колпинском районах и займут всего два дня — 17 и 18 мая. Также во вторник специалисты займутся проверкой ненадежных участков теплосетей в Красносельском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», с 17 по 20-21 мая продлятся испытания теплосетей в Петроградском районе, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Приморском районах.

Также в конце недели займутся теплосетью Выборгского и Тосненского районов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14 мая гидравлические испытания проходили по нескольким адресам в Пушкинском и Колпинском районах.