Гидравлические испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 14 мая

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 14 мая
Испытания пройдут в Колпинском и Пушкинском районах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Гидравлические испытания на теплосетях пройдут в пятницу, 14 мая, в двух районах Петербурга.

В Пушкине проверят теплосети, расположенные по адресам: Кадетский бульвар, 8а и 26а, Новокондапокшино, 67а и Лесное, 29. В Колпинском районе испытания затронут одну котельную в Понтонном, на улице Товпеко.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», с 13 мая по 23 августа специалисты ТЭКа выполнят планово-профилактический ремонт 276 энергоисточников и 215 центральных тепловых пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последствия прорыва трубопровода на Большой Морской устранили раньше срока.

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