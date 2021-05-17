Церемония открытия Евровидения-2021 прошла в Роттердаме

Церемония открытия Евровидения-2021 прошла в Роттердаме
Церемония прошла без участников из Исландии и Польши. Фото: pixabay.com

«Евровидение-2021» официально началось 16 мая в Нидерландах. Участвовали в церемонии открытия в Роттердаме из-за COVID-19 34 страны из 39.По ковровой дорожке прошли певцы и певицы из России, Европы, Азербайджана и Израиля.

Участница из Австралии не прилетела на «Евровидение» из-за COVID-19, она записала видео, сообщает ТАСС. Церемония прошла без участников из Исландии и Польши. Участники заболели коронавирусом. На самоизоляции артисты из Румынии и Мальты.

Манижа прошлась по коворовой дорожке со своими бэк-вокалистами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Воля предложил отправить Надежду Кадышеву на Евровидение вместо Манижи. Воля прокомментировал недовольство некоторых выбором Манижи. Она будет выступать с песней Russian Woman, но истинная русская женщина — это Надежда Кадышева.

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