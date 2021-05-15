Павел Воля предложил отправить Надежду Кадышеву на Евровидение вместо Манижи

Павел Воля предложил отправить Надежду Кадышеву на Евровидение вместо Манижи
Истинная русская женщина — это Надежда Кадышева, считает Воля. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Телеведущий и шоумен Павел Воля в своем очередном выступлении высказался о кандидатуре Манижи, которая представит Россию на Евровидении, и предложил вместо неё Надежду Кадышеву.

Воля прокомментировал недовольство некоторых выбором Манижи. Она будет выступать с песней Russian Woman, но истинная русская женщина — это Надежда Кадышева, пошутил Воля. Именно она должна поехать в этом году на Евровидение, по его мнению.

«Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — высказался Воля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Манижа объяснила, чем отличаются русские женщины. Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заявила, что в русских женщинах кроется мощная сила, в этом и заключается их отличие от остальных. Это она рассказала в эфире YouTube-шоу Тины Канделаки.

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