Певица Манижа объяснила, чем отличаются русские женщины

Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заявила, что в русских женщинах кроется мощная сила, в этом и заключается их отличие от остальных.

«У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить все в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание», — рассказала она в эфире YouTube-шоу Тины Канделаки.

При этом артистка отметила, что женщинам часто приходится выживать, поэтому их энергия расходуется не по назначению или вовсе гасится.

Напомним, 8 марта стало известно, что представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин. Российский национальный отбор на конкурс песни состоялся в прямом эфире Первого канала. Победителя выбрали по результатам зрительского голосования.

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в Роттердаме. В прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс, на котором Россию должна была представлять петербургская группа Little Big с песней Uno, был отменен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты.