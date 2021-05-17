Мужчина на Думской вырвал телефон у девушки и решил укрыться от правосудия возле здания суда

Мужчина на Думской вырвал телефон у девушки и решил укрыться от правосудия возле здания суда
Мужчину очень быстро задержали. Фото: pixabay.com

Сотрудники Росгвардии смогли задержать мужчину, который выхватил у девушки на Думской улице айфон. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу И Ленинградской области.

Так, 17 мая около пяти утра два наряда смогли поймать мужчину, укравшего у девушки дорогой телефон и пытавшегося скрыться на территории около административного здания.

Уточняется, что похититель ранее уже был судим по аналогичной статье «Кража».

Ночью на Думской улице злоумышленник выхватил из рук девушки «iPhone 10», и бросился бежать с места происшествия. За ним в погоню кинулась девушка. Чтобы спрятаться от преследователя, похититель решил перелезть через забор. Однако выбрал не лучшее место. Территория оказалась прилегающей к зданию Третьего кассационного суда общей юрисдикции на Садовой улице.

Сразу же персонал организации заметил постороннего и нажал тревожную кнопку. Росгвардии прибыла через три минуты и задержала правонарушителя.

Вскоре к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась девушка, уроженка Мурманской области. Она рассказала, что задержанный мужчина, ограбил ее.

В данный момент наряд передал задержанного в отдел полиция для установления всех обстоятельств случившегося.

Также Gazeta.SPb писала, что задержали представительниц кочевого народа, которые пока продавали пенсионеру мед, стащили у него деньги.

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