Таксист на Московском проспекте сбил мотоциклиста и не признает свою вину

Таксист на Московском проспекте сбил мотоциклиста и не признает свою вину
Место происшествия. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, мужчина подробно описал случившееся 15 мая в Московском районе Северной столицы. Около часа ночи, по славам мужчины, его сбил таксист. Это случилось на выезде с кольца, при движении в сторону юга города.

Мотоциклист уточняет, что машина такси перестроилась в правый ряд прямо в него, при этом, не включая поворотники. Пострадавший сообщает, что в данный момент находится в больнице. Врачи диагностировали у него перелом руки. Кроме того, травма требует последующей операции.

Мужчина рассказал, что дожидался скорой вместе с другими мотоциклистами. Также на место происшествия прибыли пожарные, медицинские работники.

Однако водитель такси свою вину отрицает. По его версии, он перестраивался с поворотником и совершено не виноват в случившемся.

Также Gazeta.SPb писала, что в деревне Аннолово Ленинградской области мотоцикл зашел под колеса иномарки.

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