В Айове поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся

Грузовой поезд, перевозивший огнеопасные химвещества сошел с рельс у города Сибли в штате Айова США.

Состав сошёл из-за обрушения моста, сообщает телеканал KTIV. После крушения загорелись вагоны. Из-за ветра возникла угроза распространения пожара по близрасположенным зданиям.

На место ЧП приехали пожарные и эксперты по работе с опасными химвеществами. В радиусе восьми километров объявлена эвакуация горожан. В составе находятся удобрения и нитрат аммония. Информация о пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом между Финляндией и Россией вновь начнут ходить пассажирские поезда. Поезда «Аллегро» снова будут курсировать между Северной столицей и Хельсинки. О восстановлении маршрута рассказали в РЖД. Доехать в Финляндию из города на Неве на поездах опять можно уже этим летом.