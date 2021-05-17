80-летний петербуржец погиб от наезда поезда

80-летний петербуржец погиб от наезда поезда
Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В дежурную часть транспортной полиции Ленобласти поступило сообщение о том, что на переезде у железнодорожной платформы 80-й километр электропоездом сообщением «Оредеж — Санкт-Петербург» наехали на человека.

Сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили, что мужчина предпринял попытку перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся электропоездом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. На запрещающие световые сигналы и сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Пострадавшим оказался 80-летний житель Северной столицы. От полученных травм гражданин скончался.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Айове поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся.

пешеходный переход смерть транспортная полиция УТ МВД России по СЗФО экстренное торможение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тихвин примкнул к проекту по раздельному сбору отходов
Водителю на «БМВ» дали десять суток после разборок с подростком на ...
В квартале «Солнечный город» откроют спортклуб метражом более ...
Велошеринг: сколько стоит в Петербурге взять велосипед напрокат
Следствие возбудило уголовное дело после нападения бродячего пса на ...
Tele2 снова превращает начало рабочей недели в праздник
Погоня, наркотики, «перевертыши», сбитые пешеходы и кражи у ...
80-летний петербуржец погиб от наезда поезда