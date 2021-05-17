80-летний петербуржец погиб от наезда поезда

Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В дежурную часть транспортной полиции Ленобласти поступило сообщение о том, что на переезде у железнодорожной платформы 80-й километр электропоездом сообщением «Оредеж — Санкт-Петербург» наехали на человека.

Сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили, что мужчина предпринял попытку перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся электропоездом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. На запрещающие световые сигналы и сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Пострадавшим оказался 80-летний житель Северной столицы. От полученных травм гражданин скончался.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Айове поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся.