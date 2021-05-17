Tele2 снова превращает начало рабочей недели в праздник

Tele2 запускает новую волну акции «Понедельники Tele2». В коллаборации с федеральными партнерами компания вновь улучшает настроение своих абонентов по понедельникам в 32 регионах России. В рамках программы клиенты Tele2 смогут еженедельно выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале рабочей недели.

Оператор вновь меняет правила и вводит для своих клиентов еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях – кофе, такси, кино, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник – при этом доступно до трех предложений из списка.

Например, петербуржцы по понедельникам смогут бесплатно получить капучино и мороженое в «Макдоналдс». Кроме того, абонентов Tele2 в Северной столице и Ленинградской области ждут и другие предложения от партнеров – скидка на комфортную и безопасную поездку вместе с сервисом по заказу такси Gett, второй билет в кино в подарок в сети «КАРО» или возможность посмотреть новинки проката и популярные фильмы онлайн-кинотеатра Wink в разрешении HD и 4K.

В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Клиентам Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по понедельникам будет доступна скидка 100 рублей для покупок на сервисе AliExpress, скидка 500 или 1000 рублей в зависимости от суммы заказа на онлайн-платформе Lamoda или доступ к изучению английского в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng. В остальных регионах действия акции клиентов также ждут подарки от партнеров.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тула, Белгород, Новосибирск, Иркутск и другие. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».