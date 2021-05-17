Водителю на «БМВ» дали десять суток после разборок с подростком на пешеходной зоне

16 мая оперативники Красногвардейского района задержали 25-летнего водителя на автомобиле «БМВ». Мужчина затеял конфликт с 17-летним подростком, отказавшимся пропускать водителя на иномарке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что мужчина двигался на машине по тротуару.
Нарушителя ПДД доставили в полицию. Там на него завели несколько протоколов. Отмечается, что и по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».
Молодого человека отправили в суд, который по прошению полиции назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.
Помимо прочего, совсем скоро у водителя «БМВ» есть возожность стать фигурантом еще и уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что желание восстановить справедливость и попросить водителя BMW съехать с тротуара закончилось для подростка разбитым телефоном и угрозами.