Водителю на «БМВ» дали десять суток после разборок с подростком на пешеходной зоне

Водителю на «БМВ» дали десять суток после разборок с подростком на пешеходной зоне
Водитель арестован на десять суток. Фото: Pixabay

16 мая оперативники Красногвардейского района задержали 25-летнего водителя на автомобиле «БМВ». Мужчина затеял конфликт с 17-летним подростком, отказавшимся пропускать водителя на иномарке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина двигался на машине по тротуару.

Нарушителя ПДД доставили в полицию. Там на него завели несколько протоколов. Отмечается, что и по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Молодого человека отправили в суд, который по прошению полиции назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.

Помимо прочего, совсем скоро у водителя «БМВ» есть возожность стать фигурантом еще и уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что желание восстановить справедливость и попросить водителя BMW съехать с тротуара закончилось для подростка разбитым телефоном и угрозами.

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