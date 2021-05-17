Эрдоган: эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении самого сложного периода пандемии в стране.

Он отметил, что благодаря введённым ограничениям и локдауну пандемию удалось взять под контроль.

«Мы преодолели самый сложный период, и надеюсь, больше не придётся вводить такие строгие меры. Но это будет зависеть от нас — ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности», — цитирует его РИА «Новости».

Президент Турции также отметил, что следующий этап снятия ограничения ожидается после 1 июня. Подробности будут известны позже.

В Турции с начала пандемии зафиксировано 5 117 374 случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 947 256 пациентов, число смертельных исходов достигло 44 760.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция заявила о готовности вновь открыть границы с Россией. Возможной датой возобновления авиасообщения называют 1 июня. Об этом во вторник, 4 мая, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, прививочная кампания и введение локдауна нужны были для того, чтобы в короткие сроки стабилизировать заболеваемость COVID-19 и эпидемическую ситуацию к летнему сезону.