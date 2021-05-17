В Петербурге построят крупнейший в Европе складской комплекс на Волхонском шоссе

В Северной столице построят крупнейший складской комплекс, площадь которого планируют на 38 тысяч квадратных метров.

Чемпион рынка России среди бизнес-сувениров компания «Проект 111» израсходует 1,2 миллиарда рублей, взятые в кредит.

Организация потратит деньги на возведение в городе на Неве самого огромного в РФ и Европе многофункционального производственно-складского кластера для промопродукции. Об этом стало известно от представителей организации.

Сообщается, что территория склада будет равна 38 тысячам квадратных метров. Находится кластер будет на Волхонском шоссе. Склад вместит 25 тысяч паллето-мест.

Кроме того, к нему подвести офис. Прилежащую территорию хотят благоустроить территорию, а также развернуть автомобильную парковку, рассчитанную на 250 легковых машин и десять грузовиков.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в квартале «Солнечный город» откроют спортклуб метражом более тысячи квадратов.