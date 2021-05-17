Обвиняемого в стрельбе в школе в Казани поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением

Обвиняемого в стрельбе в школе в Казани поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением
Ильназ Галявиев. Фото: Скриншот YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OOtmVvKFHSY.

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщила секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Жалоб на условия содержания у него нет», — цитирует ее «Газета ОНК».

После завершения следственных действий подозреваемого доставят в московский НИИ им. В. П. Сербского на психиатрическую экспертизу.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли в Казань после стрельбы в местной школе.

Ильназ Галявиев казанский стрелок казань


 

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