Пушков высказался по поводу «невероятной» версии взрывов в Чехии

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Чехия начинает высказывать все более невероятные версии взрывов на оружейном складе в Врбетице.

«Теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать», — написал он в Twitter.

По его словам, новые обстоятельства дела, о которых говорит чешская сторона, уже стали напоминать «дурной водевиль», которому в международной политике нет места.

Ранее чешские СМИ написали, что арендовавший склад Петер Бернатик-младший якобы встречался с сотрудниками российского ГРУ, которые якобы причастны к взрыву склада с боеприпасами.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.