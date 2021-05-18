Водитель легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»

Водитель легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На трассе «Нарва» под Кингисеппом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Дорожный инцидент произошел вечером 17 мая.

«Серьезное ДТП между ВАЗ и Форд Транзит на трассе А-180 «Нарва» в районе 17 часов на подъезде к г. Кингисепп. О пострадавших неизвестно. Трасса была полностью блокирована», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

ВАЗ оказался на полосе встречного движения и врезался в микроавтобус, сообщили в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Водителя легковушки зажало в машине после аварии. Его вытащили спасатели. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

авария дтп нарва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»
В Госдуме прокомментировали решение регулятора ФРГ возобновить ...
Пушков высказался по поводу «невероятной» версии взрывов в Чехии
Врач рассказал, на какие болезни указывает звон в ушах
В результате взрыва газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
Названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье
Полиция Косово изъяла рекордные 400 кг кокаина
Власти Германии разрешили достраивать «Северный поток — 2»