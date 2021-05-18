В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 12 955 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 18 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 16 985 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доля тяжело больных COVID-19 пациентов составляет 23%.

коронавирусная пандемия новости СПб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек
Фестиваль ограничит движение по ЗСД в Петербурге
Молодой петербуржец с Товарищеского упал с качелей и попал в больницу с ...
Недетская стычка: двум третьеклассникам в Ломоносове угрожали ножом
Пьяный петербуржец нарвался на агрессивных прохожих и был госпитализирован ...
В Муринском парке велосипедист сбил мальчика, сломав ему палец
В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 11 ...
Праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев