В Петербурге доля тяжело больных COVID-19 пациентов составляет 23%

Доля тяжелых больных коронавирусом в Петербурге составляет 23 %. На ИВЛ находятся 177 пациентов, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению болезни.

В Петербурге развернуто 5 248 коек, из них свободны только 585, что составляет 11,1 % от всего фонда.

Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 428145 случаев заражения COVID-19. Скончались 13801 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Выздоровело 390650 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица остается одним из самых неблагоприятных регионов по эпидемиологической обстановке. Так, от последствий коронавирусной инфекции на 22 октября в городе скончалось 3 533 пациента. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, однако, объяснили, что такой уровень летальности в период пандемии является средним по стране.