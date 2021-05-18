Пьяный мужчина решил доплыть до фонтана в пруду и утонул в Бокситогорске

В Бокситогорском районе Ленобласти пьяный мужчина попытался доплыть до фонтана, но пропал под водой.

Трагический инцидент случился в понедельник, 17 мая. Ночью в отдел полиции обратился безработный житель. Он рассказал, что после алкогольного застолья он с компанией отправился к пруду, где его товарищ решил искупаться. Мужчина нырнул в воду, чтобы доплыть до фонтана, после чего собутыльники потеряли его из виду.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на утро спасателям удалось найти труп пловца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина утонул в Неве, упав с Благовещенского моста.