Мужчина утонул в Неве, упав с Благовещенского моста: несчастные случаи на переправах Петербурга

Минувшим утром, 7 мая, жители Северной столицы заметили труп мужчины на берегу набережной Лейтенанта Шмидта, у Благовещенского моста.

Погибший лежал, накрытый тканью, — вероятно, его только что вытащили из воды, — рядом стоял полицейский автомобиль. О трагическом происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что петербуржец рухнул с моста в воду. Произошедшее заметил охранник переправы, который сразу же обратился к правоохранителям и спасателям. Увы, было поздно — мужчина погиб. При этом установить личность несчастного оказалось сложной задачей: утопленник не имел при себе документов, а его смартфон перестал работать из-за попадания воды.

В ноябре 2020-го на другом конце Васильевского острова с моста Бетанкур в Малую Неву упал молодой человек. Некоторое время, как отмечают очевидцы, он плыл, взывая о помощи, а затем скрылся из виду. Было ли найдено его тело, неизвестно до сих пор. Отметим, что подобные ситуации чаще всего происходят в результате неблагоприятного стечения обстоятельств. Так, в декабре прошлого года девушка, оступилась и оказалась в ледяной Неве, упав с моста Александра Невского. Видеокамеры запечатлели, как она сидела на парапете, а затем, попытавшись встать, неудачно повернулась и рухнула в воду.

Порой в таких случаях спасают жизни тонущих простые очевидцы, которые приходят на помощь быстрее спасателей, оказавшись поблизости. В минувшем ноябре на Адмиралтейской набережной в Неву упала 20-летняя девушка — у нее закружилась голова во время пребывания на мосту. Петербурженка, однако, пришла в себя и быстро сориентировалась, поплыв в сторону ресторана на воде. Посетители и сотрудники заведения бросились ей на помощь, и в этот раз история имеет счастливый конец: девушка, хоть и попала в больницу с сильным переохлаждением, осталась жива.