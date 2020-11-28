Ночью молодой человек упал в Малую Неву с моста Бетанкура

Фото: Pixabay
Молодой человек упал с моста. Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга мужчина упал с моста Бетанкура.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября.

Молодой человек шел по переправе, но, дойдя до середины, перелез через ограждение и упал в воду, сообщает 78.ru.

По словам очевидцев, молодой человек плыл вниз по течению реки Малая Нева, при этом он громко звал на помощь. Потом он пропал из виду.

На место происшествия прибыли спасатели. Сейчас они осматривают акваторию реки, ведется поиск тела молодого человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с парапета на Адмиралтейской набережной в Неву упала девушка. Ее доставили в больницу. В воде оказалась 20-летняя девушка, у нее закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и рухнула в воду.

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