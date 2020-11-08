Посетители плавучего ресторана спасли девушку, упавшую с моста в Неву

В Петербурге с парапета на Адмиралтейской набережной в Неву упала девушка. Ее доставили в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, около дома №2. В воде оказалась 20-летняя девушка, у нее закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и рухнула в воду.

Как сообщил портал 78.ru, ныряльщица умудрилась прийти в себя уже в воде и поплыла в строну ресторана. На помощь ей бросились посетители заведения.

Девушку доставили в больницу с сильным переохлаждением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финском заливе спасли байдарочников, которые упали в воду.